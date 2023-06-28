Минтранс РФ разрешит запускать БПЛА над населенными пунктами на высоте до 150 метров

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С марта 2024 года беспилотные летательные аппараты в России можно будет запускать над населенными пунктами на высоте до 150 метров от уровня земли или воды. Об этом сообщается на сайте Минтранса РФ.

"Правительство упростило порядок организации полетов беспилотников. <...> Согласно обновленным правилам разрешается запускать беспилотники над населенными пунктами на высоте до 150 метров от земли или водоема в светлое время суток", – говорится в сообщении.

При этом во время полета беспилотник должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных зон, которые определит Минтранс. Как утверждается, для организации полетов беспилотниками весом до 30 килограммов владельцам аппарата не потребуется подавать план перемещения авиационным властям.

Ранее более 50 регионов России приняли решение запретить полеты БПЛА. Сейчас Минэкономразвития хочет ввести исключения на запрет использования беспилотников.

В Росавиации уточнили, что за несанкционированный запуск дрона в РФ предусмотрены штрафы: для физических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных – от 50 до 150 тысяч, для юридических – от 250 до 500 тысяч рублей.

Использовать беспилотники запретили в 50 российских регионах