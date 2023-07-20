Силовики, МЧС и ЧОП получили право пресекать движение всех видов БПЛА

Фото: 123RF/alexeyzatevahin

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, наделяющий сотрудников силовых структур, МЧС и ряда частных охранных организаций (ЧОП) пресекать движение воздушных, подводных, надводных и других беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с действующим законодательством, сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСИН и других ведомств могут пресекать движение только воздушных беспилотников. Сейчас же действие норм предлагают распространить на ряд других организаций.

В случае с сотрудниками ЧОП пресекать движение БПЛА разных видов получат право прошедшие профподготовку для обеспечения антитеррористической защищенности объектов. Останавливать беспилотники также будут обязаны сотрудники органов федеральной фельдъегерской связи.

Ранее в Госдуме предложили проверить свадебные агентства на предмет использования БПЛА. Причиной для подобного стали сообщения СМИ об использовании свадебными агентствами беспилотников, несмотря на запрет на их запуск в Москве и Подмосковье.



Два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост