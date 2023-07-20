Неизвестный беспилотник летал около часа над аэропортом Махачкалы

Фото: 123RF/davit85

Беспилотный летательный аппарат в течение часа летал над аэропортом Махачкалы, после чего скрылся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативного дежурного линейного отделения полиции в аэропорту.

"Беспилотник был обнаружен над аэропортом около 18:00 по московскому времени, летал в течение часа на высоте 500–600 метров и улетел в неизвестном направлении. Материал по данному факту зарегистрирован", – уточнил он.

При этом, по словам собеседника агентства, работа аэропорта не была нарушена.

Накануне сообщалось, что найденный в районе Домодедово беспилотник является гражданским. Там указали, что БПЛА был передан на экспертизу в ФСБ. Работа аэропорта не нарушалась в связи с инцидентом.

Новости часа: РЭБ подавила БПЛА над море в Севастополе