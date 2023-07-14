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Российские ПВО сбили 3 беспилотника рядом с Воронежем
Фото: телеграм-канал SHOT
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 3 беспилотных летательных аппарата рядом с Воронежем. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
"Вчера (13 июля. – Прим. ред.) в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА", – написал глава региона в своем телеграм-канале.
По словам Гусева, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Кроме того, нет разрушений. Губернатор уточнил, что держит данную ситуацию на личном контроле.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские системы ПВО сбили в регионе две ракеты Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что в результате падения одной из ракет была полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Однако никто не пострадал.
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