Российские ПВО сбили 3 беспилотника рядом с Воронежем

Фото: телеграм-канал SHOT

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 3 беспилотных летательных аппарата рядом с Воронежем. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Вчера (13 июля. – Прим. ред.) в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам Гусева, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Кроме того, нет разрушений. Губернатор уточнил, что держит данную ситуацию на личном контроле.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские системы ПВО сбили в регионе две ракеты Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что в результате падения одной из ракет была полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Однако никто не пострадал.

ПВО сбила крылатую ракету в районе Керчи