Найденный в районе Домодедово беспилотник оказался гражданским коптером

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Беспилотник, который обнаружили в районе Домодедово, оказался обычным гражданским коптером. Устройство не содержало взрывчатки, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского округа.

Там указали, что беспилотник был передан на экспертизу в ФСБ.

В пресс-службе аэропорта Домодедово между тем заявили, что дронов в районе авиагавани нет.

"Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию", – передает Агентство "Москва" слова пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 июля в городе Курчатове рухнул дрон. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, пострадавших не выявили. В результате инцидента фасад одного из многоквартирных домов и его остекление были повреждены.

До этого российские системы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата рядом с Воронежем. Глава региона Александр Гусев отмечал, что никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировали.

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