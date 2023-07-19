11:15Происшествия
Найденный в районе Домодедово беспилотник оказался гражданским коптером
Фото: 123RF/porpeller
Беспилотник, который обнаружили в районе Домодедово, оказался обычным гражданским коптером. Устройство не содержало взрывчатки, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского округа.
Там указали, что беспилотник был передан на экспертизу в ФСБ.
В пресс-службе аэропорта Домодедово между тем заявили, что дронов в районе авиагавани нет.
"Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию", – передает Агентство "Москва" слова пресс-службы.
Ранее сообщалось, что в ночь на 14 июля в городе Курчатове рухнул дрон. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, пострадавших не выявили. В результате инцидента фасад одного из многоквартирных домов и его остекление были повреждены.
До этого российские системы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата рядом с Воронежем. Глава региона Александр Гусев отмечал, что никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировали.
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