В ГД предложили проверить свадебные агентства на предмет использования БПЛА

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Первый зампред руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду!" Дмитрий Гусев предложил проверить свадебные агентства на использование беспилотников для видеосъемок. Соответствующее обращение он направил на имя начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова.

"Прошу провести проверку свадебных агентств Москвы в части соблюдения запрета на использование БПЛА", – говорится в опубликованном в телеграм-канале Гусева обращении.

Помимо этого, депутат обратился к начальнику управления ЗАГС Москвы Светлане Уханевой с предложением провести среди представителей брачных агентств и молодоженов разъяснительную работу о недопустимости использования беспилотников при съемке свадеб с воздуха и отсутствии соответствующих разрешений.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что полиция намерена проверить свадебные агентства, предлагающие услуги съемки свадебных церемоний с применением квадрокоптеров. Выяснилось, что, несмотря на запрет запуска БПЛА в Москве и Подмосковье, свадебные агентства продолжают предлагать молодоженам съемки, однако быстрые и в отдаленных местах.



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