ВС РФ сбили украинский беспилотник в небе над Курской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России (ВС РФ) пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить атаку на объекты РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, дежурные средства ПВО примерно в 22 часа по московскому времени сбили украинский беспилотник самолетного типа. Инцидент произошел над территорией Курской области.

Ранее в Курске и Курском районе объявили угрозу ракетной опасности. По словам губернатора региона Романа Старовойта, в регионе была запущена система оповещения населения.

Поэтому глава региона призвал всех укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон, либо найти ближайшее здание, подземный переход или паркинг.