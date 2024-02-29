Средства обнаружения выявили движение пяти БПЛА в направлении Воронежа

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Средства обнаружения зафиксировали движение около пяти беспилотников в направлении Воронежа. Местных жителей призвали соблюдать спокойствие и не поддаваться паники. Об этом сообщается в телеграм-канале городской мэрии.

Горожанам напомнили, что при обнаружении летящего БПЛА на улице необходимо срочно зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход. Если же человек находится дома, то нужно укрыться в помещении без окон: коридоре, ванной, кладовой.

После пролета беспилотника местным жителям порекомендовали сообщить время и место обнаружения дрона, а также его примерный курс полета и визуальные особенности по номеру 112.

При обнаружении упавшего БПЛА не советуют подходить и трогать его обломки. Лучше отойти на безопасное расстояние и предупредить окружающих об опасном месте.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об объявлении угрозы ракетной опасности в Курске. Глава региона призвал тех, кто находится дома, укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон.

Через некоторое время в Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского беспилотника над территорией Курской области.