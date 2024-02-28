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28 февраля, 16:45

Происшествия

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России

Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что пресечь попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа удалось около 16:00.

В ночь на 28 февраля дежурные средства противовоздушной обороны также уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что три мирных жителя получили травмы в результате обстрела со стороны украинской армии поселка городского типа Суземка. Украинские снаряды попали в самый центр населенного пункта, где проживает мирное население.

Позже число пострадавших увеличилось до пяти человек. Всех раненых госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская поддержка, подчеркнул Богомаз.

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