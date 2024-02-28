28 февраля, 16:45Происшествия
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России
Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что пресечь попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа удалось около 16:00.
В ночь на 28 февраля дежурные средства противовоздушной обороны также уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что три мирных жителя получили травмы в результате обстрела со стороны украинской армии поселка городского типа Суземка. Украинские снаряды попали в самый центр населенного пункта, где проживает мирное население.
Позже число пострадавших увеличилось до пяти человек. Всех раненых госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская поддержка, подчеркнул Богомаз.
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