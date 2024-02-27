Глава Курской области сообщил о работе ВКС РФ в регионе

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России работают в небе над Курской областью. Об этом губернатор Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.

25 февраля украинская сторона подвергла обстрелу три приграничных района Курской области. По словам Старовойта, из-за этого в селе Кульбаки Глушковского района были повреждены газовая труба и линии электропередачи, а также окна в трех домовладениях.

Кроме того, повреждения получили три домовладения в селе Троицком Кореневского района. Там пострадали фасады, окна и крыши, добавил глава региона.

До этого, в ночь на 24 февраля, Старовойт сообщал о работе противовоздушной обороны в небе над Курском и Курским районом. На тот момент в регионе была объявлена ракетная опасность.