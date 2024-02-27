27 февраля, 14:21Происшествия
Глава Курской области сообщил о работе ВКС РФ в регионе
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Воздушно-космические силы России работают в небе над Курской областью. Об этом губернатор Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.
25 февраля украинская сторона подвергла обстрелу три приграничных района Курской области. По словам Старовойта, из-за этого в селе Кульбаки Глушковского района были повреждены газовая труба и линии электропередачи, а также окна в трех домовладениях.
Кроме того, повреждения получили три домовладения в селе Троицком Кореневского района. Там пострадали фасады, окна и крыши, добавил глава региона.
До этого, в ночь на 24 февраля, Старовойт сообщал о работе противовоздушной обороны в небе над Курском и Курским районом. На тот момент в регионе была объявлена ракетная опасность.
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