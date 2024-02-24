Система ПВО работает над Курской областью после объявления ракетной опасности

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ПВО работает в небе над Курском и Курским районом. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

"В небе над Курском и Курским районом работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие!", – указано в сообщении.

Ранее Старовойт сообщил, что ракетную опасность объявили в Курской области. Он напомнил, что находящимся дома нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, кладовая, ванная), а тем, кто сейчас на улице, необходимо зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.