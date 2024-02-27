Число пострадавших от обстрела ВСУ в Брянской области увеличилось до 5 человек

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Число пострадавших от обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Суземка в Брянской области достигло 5 человек. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

"Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал он, уточнив, что ранения получили еще двое человек.

Ранее сообщалось о ранениях трех мирных жителей. Из-за артиллерийского обстрела ВСУ один человек получил тяжелое ранение, а еще двое – средней тяжести. Также частично было повреждено административное здание.

В ночь на 27 февраля российское ПВО смогло сбить два украинских беспилотника только над территорией Брянской области. По данным Минобороны, еще один БПЛА был сбит над Белгородской областью.