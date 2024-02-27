Два украинских беспилотника уничтожены в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Клинцовским районом Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – написал Богомаз.

Вечером 26 февраля дежурные средства ПВО уничтожили шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" в воздухе над Белгородской областью. По предварительным данным главы региона Вячеслава Гладкова, в результате случившегося никто не пострадал, разрушений также нет.

До этого три человека погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины на село Почаево Белгородской области. ВСУ атаковали автомобиль со строителями при помощи дрона-камикадзе. В результате взрыва трое мирных жителей скончались от полученных травм.