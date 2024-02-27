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Средства ПВО уничтожили украинские ракеты над Белгородской областью
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" в воздухе над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что очередная попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам РФ была пресечена около 21:20 по Москве 26 февраля.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже сообщал, что над Грайоворонским городским округом региона было сбито шесть воздушных целей. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал, разрушений также нет.
До этого Гладков сообщил о трех погибших после атаки Вооруженных сил Украины на село Почаево. ВСУ атаковали автомобиль со строителями при помощи дрона-камикадзе. В результате взрыва трое мирных жителей скончались от полученных травм.
Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву
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