Средства ПВО уничтожили украинские ракеты над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" в воздухе над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что очередная попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам РФ была пресечена около 21:20 по Москве 26 февраля.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже сообщал, что над Грайоворонским городским округом региона было сбито шесть воздушных целей. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал, разрушений также нет.

До этого Гладков сообщил о трех погибших после атаки Вооруженных сил Украины на село Почаево. ВСУ атаковали автомобиль со строителями при помощи дрона-камикадзе. В результате взрыва трое мирных жителей скончались от полученных травм.

Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву