Средства ПВО РФ сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

Там уточнили, что БПЛА самолетного типа был уничтожен около 17:50 по московскому времени.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале уточнил, что беспилотник ликвидировали на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, написал он и добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 26 февраля также сообщалось, что система ПВО РФ сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду. По словам Гладкова, никто не пострадал, также не обнаружено разрушений городской инфраструктуры.

До этого глава региона заявил, что ВСУ более 10 раз за сутки атаковали восемь районов области с помощью дронов. По его информации, всего украинская армия выпустила 28 снарядов и сбросила пять взрывных устройств при помощи БПЛА.

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