ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду

Фото: министерство обороны РФ

Российская система ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. По словам Гладкова, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ более 10 раз за сутки атаковали восемь районов Белгородской области, используя дроны.

По его словам, всего противник выпустил 28 снарядов и осуществил сброс пяти взрывных устройств с помощью беспилотников. Территорию области атаковали три дрона-камикадзе, уточнил Гладков. Пять вражеских БПЛА были сбиты системой ПВО, добавил он.



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