24 февраля, 20:50Происшествия
Силы ПВО РФ уничтожили еще один украинский БПЛА в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Системы противовоздушной обороны России ликвидировали еще один украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Об этом заявила пресс-служба Минобороны РФ.
По информации ведомства, беспилотник был сбит примерно в 20:00 по московскому времени.
"Была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории Российской Федерации", – сказано в сообщении.
24 февраля министерство обороны РФ также сообщало об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью. БПЛА был ликвидирован примерно в 15:00 по московскому времени.
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