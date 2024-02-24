Силы ПВО РФ уничтожили еще один украинский БПЛА в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны России ликвидировали еще один украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Об этом заявила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, беспилотник был сбит примерно в 20:00 по московскому времени.

"Была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории Российской Федерации", – сказано в сообщении.

24 февраля министерство обороны РФ также сообщало об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью. БПЛА был ликвидирован примерно в 15:00 по московскому времени.



Пять человек погибли после обстрела Белгорода со стороны ВСУ