28 февраля, 07:21Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Фото: Министерство обороны РФ
В ночь на 28 февраля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что при помощи БПЛА противник попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что три мирных жителя получили травмы в результате обстрела со стороны украинской армии поселка городского типа Суземка. Украинские снаряды попали в самый центр населенного пункта, где проживает мирное население.
Позже число пострадавших увеличилось до пяти человек. Всех раненых госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская поддержка, подчеркнул Богомаз.
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