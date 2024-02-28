Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

В ночь на 28 февраля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что при помощи БПЛА противник попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что три мирных жителя получили травмы в результате обстрела со стороны украинской армии поселка городского типа Суземка. Украинские снаряды попали в самый центр населенного пункта, где проживает мирное население.

Позже число пострадавших увеличилось до пяти человек. Всех раненых госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская поддержка, подчеркнул Богомаз.