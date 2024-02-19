Новости мира: ледник Перито-Морено обрушился в Аргентине

В национальном парке Аргентины обрушился ледник Перито-Морено. Как отметили ученые, ледник постоянно двигается и меняется, в этот раз размер куска отколовшегося льда можно сравнить с размером многоэтажного дома. При этом, по словам ученых, ежегодно Перито-Морено восстанавливается приблизительно до прежних размеров.

Польские фермеры заблокировали границу с Украиной. Протестующие перекрыли пути поездам и не пускают фуры с зерном через КПП. Аграрии требуют ограничить импорт дешевой украинской сельхозпродукции. В ночь на 19 февраля фермеры предпринимали попытки блокировать на границе и пассажирские автобусы, которые пытаются выехать с Украины.

В Лондоне состоялась 77-я церемония вручения наград премии BAFTA. Триумфатором стала картина "Оппенгеймер". Фильм получил семь наград из тринадцати. Например, сыгравший физика Киллиан Мерфи признан лучшим актером, а Кристофер Нолан – лучшим режиссером.

Север Китая накрыли мощная песчаная буря и смерч. За считанные минуты видимость на дорогах в провинции Синьцзян снизилась до нуля. Порывы ветра достигали 43 метров в секунду. Как сообщают местные СМИ, свыше 30 тысяч жителей пришлось эвакуировать.

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