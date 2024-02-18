18 февраля, 17:40Общество
Спасенного в Щербинке кота осмотрели ветеринары
Фото: Москва 24
Спасенного в Щербинке кота осмотрели ветеринары, ему ничего не угрожает. Об этом сообщает RT со ссылкой на волонтера, который забрал животное.
Уточняется, что здоровье спасенного из закрытой квартиры кота по кличке Барон в порядке, у него нет обезвоживания.
По предварительной информации, хозяин кота находился в больнице, а за животным ухаживал другой человек. Сын владельца кота сообщил, что питомца планируют забрать обратно.
Ранее сообщалось, что жалобное мяуканье кота раздавалось из закрытой квартиры на протяжении недели. Еда и вода у животного были на исходе. По прибытии участкового оказалось, что хозяев нет дома, поэтому было принято решение вскрыть дверь и спасти животное.
Недавно похожая история произошла в Томилине. Там была заперта собака, которая жалобно выла на протяжении нескольких дней. Оказалось, что хозяин животного употребляет спиртные напитки и часто уезжает из дома.
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