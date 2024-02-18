Запертого в квартире в Щербинке кота спасли

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Кота, запертого в квартире в московской Щербинке, спасли. Связаться с владельцами помещения не удалось, поэтому специальные службы вскрыли дверь, сообщает RT.

Как рассказал источник издания, мяуканье раздавалось из квартиры на протяжении недели. Еда и вода у животного были на исходе. На место случившегося прибыл участковый, однако хозяев дома не оказалось, поэтому дверь решили вскрыть.

По словам собеседника издания, владельцами квартиры является глухонемая пара. В настоящее время их ищет полиция совместно с управляющей компанией.

Подобная история произошла в подмосковном Томилине 14 февраля. Некоторые СМИ заявили, что собака заперта дома уже несколько дней без еды и воды. По словам соседей, хозяин питомца периодически уезжает из дома.

Прибывшие на место полиция и МЧС смогли вскрыть дверь и спасти животное, однако владельца внутри не оказалось. Как отмечали СМИ, спасенная собака оказалась белоснежной девочкой. Тем не менее стало известно, что у животного была миска сухого корма и вода.

16 февраля хозяин собаки вернулся домой почти неделю спустя. В СМИ заявили, что мужчина периодически употребляет алкогольные напитки, поэтому последние 10 дней он был в медицинском учреждении, куда пришел самостоятельно.

В подмосковном Томилине спасатели освободили запертого в квартире пса