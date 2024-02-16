Нашелся хозяин спасенной из запертой квартиры в Томилине собаки

Фото: телеграм-канал SHOT

Хозяин собаки, которая была заперта в квартире в подмосковном Томилине, вернулся домой почти неделю спустя, пишет RT.

В СМИ заявили, что мужчина периодически употребляет алкогольные напитки, поэтому последние 10 дней он был в медицинском учреждении, куда пришел самостоятельно. По словам собеседника издания, в квартире у мужчине было очень грязно, на что тот ответил, что будет убираться. Уточняется, что он не имеет претензий по поводу вскрытия двери своей квартиры.

"Ничего пока не думаю", – заявил мужчина на вопрос о том, будет ли он пытаться вернуть своего питомца.



Как заявил в беседе с журналистами начальник территориального управления Томилино-Октябрьский Люберецкого городского округа Сергей Андреев, администрация будет встречаться с мужчиной и решать данный вопрос.



"Мы видели условия, в которых находилась собака. Владелец, я так понимаю, одинокий человек. <...> Я сам был на месте – квартира в ужасном состоянии", – рассказал он.

Сейчас, по его словам, с животным все хорошо и нельзя сказать, чтобы она сильно скучала по своему хозяину.

14 февраля стало известно, что в одной из квартир в рабочем поселке Томилино несколько дней скулила собака. По словам местных жителей, пес находился в запертой квартире без еды и воды около недели, а сам хозяин исчез.

По данным соседей, мужчина периодически употребляет алкоголь, долго не появляется дома и якобы не всегда кормит питомца. Оперативно найти жильца помещения не удалось, поэтому к проблеме подключилась полиция и спасатели.

После вскрытия двери собака была освобождена, а внутри обнаружили грязь, мусор и пустые бутылки из-под спиртных напитков.

Питомца забрали волонтеры. Однако на кадрах спасения животного видно, что у животного еще была миска сухого корма и вода.

В подмосковном Томилине спасатели освободили запертого в квартире пса