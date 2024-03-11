11 марта, 16:17Шоу-бизнес
Полиция начала проверку после конфликта участника "Уральских пельменей" с подростками
Фото: телеграм-канал SHOT
Полиция в Екатеринбурге организовала проверку после появления информации о конфликте участника шоу "Уральские пельмени" Дмитрия Соколова с группой подростков. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД РФ Валерий Горелых.
До этого в Сети распространилось видео, на котором Соколов вступил в словесный конфликт с группой молодых людей в подземном переходе в Екатеринбурге.
"Сообщений и официальных заявлений по данному факту ни от одной из сторон пока в органы внутренних дел Екатеринбурга не поступало. Опубликованные в сети Интернет сведения зарегистрированы в установленном порядке в дежурной части отдела полиции № 5", – прокомментировал Горелых.
Он также добавил, что по итогам проверки сотрудники МВД примут обоснованное процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в ночном клубе в Красноуральске в Свердловской области произошла поножовщина. В результате инцидента один человек оказался в реанимации в состоянии комы. По факту случившегося было заведено уголовное дело.
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