Россиян нет среди погибших при крушении судна на севере Кипра

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Среди погибших при крушении судна у берегов Кипра нет граждан России. Кроме того, никто из россиян не обращался за медицинской помощью после инцидента, заявили ТАСС в российском посольстве в Никосии.

После случившегося в непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) объявили трехдневный траур, передает телеканал Haver Global со ссылкой на власти ТРСК.

Паром, на борту которого было 267 человек, перевернулся в море и затонул на глубине 514 метров. Согласно последним данным, погибли восемь человек, 241 спасен, поиски еще 18 продолжаются. Людей ищут с помощью дронов и водолазов.

Причина крушения будет установлена после анализа черных ящиков. Власти республики проверяют версию о возможном столкновении судна с неизвестным объектом. Капитан корабля и семь членов экипажа взяты под стражу для выяснения причин катастрофы.