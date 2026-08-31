Посол Гончар указал на попытки НАТО втянуть Европу в украинский конфликт

Фото: depositphotos/maxxyustas

Попытки НАТО втянуть Европу в украинский конфликт являются авантюристическими и крайне опасными. Об этом заявил посол России в Брюсселе Денис Гончар.

Дипломат отметил, что речь идет не только об оказании военной помощи, но и о переносе в страны региона производства вооружений и оборонных цехов для нужд ВСУ.

"Считаем авантюристическими и крайне опасными шаги натовцев по втягиванию Европы в конфликт", – цитирует Гончара РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сегодня сталкивается с агрессивной политикой со стороны Европы, и любые попытки представить ситуацию иначе не что иное, как искажение реальности.

По его словам, сообщения о том, что Россия якобы готовит некую агрессию против стран НАТО, не отражают реального положения дел. Он отметил, что, напротив, агрессивные действия в отношении России исходят именно из европейских стран.

Между тем Украина не хочет заниматься реальным урегулированием конфликта, отметил Песков. Он уточнил, что Москва сохраняет открытость к переговорам делегаций России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет.