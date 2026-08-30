Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выросло до 16 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород увеличилось до 16 человек. Об этом в мессенджере MAX сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его информации, двое подростков с акубаротравмами сами обратились в больницу, а одна женщина – в городскую больницу № 2 Белгорода. Врачи им оказали помощь, лечение они продолжат амбулаторно.

Украинские военные ударили по Белгороду 30 августа. В результате атаки погибли два человека, среди пострадавших – подростки в возрасте 16 и 17 лет.

На семи складах в городе также вспыхнули пожары. В частности, удару подверглась инфраструктура Ozon. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о теракте.