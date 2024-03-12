В Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности

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Сигнал ракетной опасности объявлен на территории всей Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", – написал он.

При нахождении на улице глава области призвал спуститься в укрытие.

Через несколько минут губернатор Белгородской области сообщил об отмене сигнала ракетной опасности.

Ранее беспилотник врезался в здание мэрии Белгорода. В результате атаки пострадали две женщины. Одна из них получила осколочное ранение, другая – контузию. Пострадавшим оказывали помощь медики. Из-за налета беспилотника фасады и окна здания оказались повреждены. Последствия инцидента ликвидировали оперативные службы.

Позже Гладков сообщил о падении БПЛА на крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала в Белгороде.



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