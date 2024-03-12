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12 марта, 15:30

Наука

Новости мира: экипаж Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю с МКС

Новости мира: экипаж Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю с МКС

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Экипаж корабля Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым вернулся на Землю с МКС. Приводнение прошло планово у побережья Флориды. Экипаж провел на орбите почти 200 дней. Теперь командование Международной станцией принял другой россиянин – Олег Кононенко.

Минимум 70 тысяч пассажиров вынуждены сменить планы из-за транспортных забастовок в Германии. Стачку проводят машинисты поездов и бортпроводники Lufthansa. Сотрудники железной дороги требуют сократить рабочие часы, при этом не снижать заработную плату. Бортпроводники хотят повышения оклада на 15% и единовременную выплату в три тысячи евро на человека для компенсации инфляции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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