Новости мира: проливные дожди обрушились на индонезийский остров Суматра

На индонезийский остров Суматра обрушились проливные дожди. Вслед за ними начались паводки и оползни, дороги оказались размыты, электричество отключено. Во временные убежища эвакуировано свыше 80 тысяч жителей. Известно, что 21 человек погиб.

В ночь на 11 марта начался священный для мусульман месяц Рамадан. В Иерусалиме израильские военные заблокировали свободный доступ к мечети Аль-Акса и Храмовой горе. Сначала СМИ сообщали, что в эти места не пускают мужчин моложе 40 лет, потом стали появляться данные об избиении паломников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.