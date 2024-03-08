08 марта, 05:21Происшествия
Цех по производству мебели загорелся в Кирове – МЧС
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
В Кирове загорелся цех по производству мебели. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
На место уже прибыли пожарные подразделения, которые принялись тушить огонь. В данный момент огнеборцам уже удалось локализовать возгорание. Всего на месте зайдествовано 56 сотрудников МЧС и 16 единиц техники, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось о крупном пожаре, который вспыхнул на складе со стройматериалами в Магадане. Площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров.
До этого сотрудникам МЧС удалось спасти 52 человек из загоревшегося в Воронеже частного пансионата. По данным ведомства, в двухэтажном здании загорелась кровля на площади 200 квадратных метров.
Пожар на складе в Магадане удалось ликвидировать
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