Пожар на складе ГСМ в Курской области ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Пожар на складе ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе Курской области полностью ликвидировали. Об этом губернатор региона Роман Старовойт рассказал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что при тушении использовались пожарные поезда РЖД. Старовойт поблагодарил все оперативные службы за самоотверженную работу, а сотрудников ГОКа – за стойкость и мужество.

Утром 6 марта в результате атаки беспилотника ВСУ загорелся склад ГСМ, огонь охватил резервуар с топливом. Позднее в склад попал второй беспилотник. Информации о пострадавших не поступало.

Как рассказывали представители Московской железной дороги, к ликвидации возгорания привлекли два пожарных поезда из Орла и со станции Льгов. Представители МЖД решили помочь, потому что тушение объекта представлялось возможным именно со стороны железнодорожных путей.

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