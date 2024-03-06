Второй украинский беспилотник попал в склад в Курской области

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Второй беспилотник ВСУ попал в склад Михайловского горно-обогатительного комбината в Железногорском районе Курской области. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.

По его данным, никто не пострадал, оперативные службы задействованы на месте.

Утром 6 марта в результате атаки украинского беспилотника загорелся склад ГСМ, огонь охватил резервуар с топливом. Данных о пострадавших не было.

В конце февраля в Курске и Курском районе объявляли угрозу ракетной опасности. Глава региона призвал тех, кто находится дома, укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон – в коридоре, ванной или кладовой.

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