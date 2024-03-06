06 марта, 09:25Происшествия
Беспилотник ВСУ атаковал склад ГСМ в Курской области
Фото: 123RF/iciakp
В результате атаки беспилотника ВСУ в Железногорском районе Курской области загорелся склад ГСМ, огонь охватил резервуар с топливом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
По его информации, никто не пострадал. Оперативные службы выехали на место.
Накануне украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области. Удары со стороны ВСУ привели к пожару.
До этого украинский беспилотник атаковал поселок Теткино в Курской области. Информации о пострадавших не поступало, повреждение получил один автомобиль.
Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву
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