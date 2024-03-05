ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково под Курском

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Глушково. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Железнодорожная станция Глушково была обстреляна со стороны Украины. Всего насчитали 9 прилетов, пострадавших нет", – уточнил Старовойт.

Удары со стороны украинской армии привели к пожару. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

В результате произошедшего станция Глушково и жители села Кульбаки остались без электричества. Его начнут восстанавливать, когда станет более безопасно, добавил Старовойт.

Ранее украинский беспилотник атаковал поселок Теткино в Курской области. В результате атаки никто не пострадал. Повреждение получил один автомобиль.



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