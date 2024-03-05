05 марта, 08:57Происшествия
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково под Курском
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Глушково. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Железнодорожная станция Глушково была обстреляна со стороны Украины. Всего насчитали 9 прилетов, пострадавших нет", – уточнил Старовойт.
Удары со стороны украинской армии привели к пожару. К настоящему времени возгорание ликвидировано.
В результате произошедшего станция Глушково и жители села Кульбаки остались без электричества. Его начнут восстанавливать, когда станет более безопасно, добавил Старовойт.
Ранее украинский беспилотник атаковал поселок Теткино в Курской области. В результате атаки никто не пострадал. Повреждение получил один автомобиль.
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