Средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 5 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские беспилотники самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, всего было уничтожено три дрона ВСУ. При помощи этих беспилотников украинская сторона попыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, отметили в Минобороны.

Ранее российские войска поразили два пункта управления беспилотниками украинской армии у Новокалинова в ДНР и Антоновки в Херсонской области. Ликвидация пунктов осуществлялась с использованием сил оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и других.

До этого ВСУ обстреляли административный центр Суземского района Брянской области – Суземки. По предварительной информации, двое мирных жителей получили легкие ранения.

Системы ПВО сбили несколько воздушных целей в Ленинградской области