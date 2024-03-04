04 марта, 12:07Происшествия
Двое мирных жителей пострадали в результате обстрела Брянской области со стороны ВСУ
Фото: 123RF/liudmilachernetska
ВСУ обстреляли административный центр Суземского района Брянской области – Суземки. По предварительной информации, двое мирных жителей получили легкие ранения. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также в результате случившегося частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение. Экстренные и оперативные службы задействованы на месте.
Ранее следственная группа СК РФ во время проведения действий в приграничной зоне Брянской области попала под атаку украинского беспилотника. Следователь и следователь-криминалист СК РФ получили ранения, еще двое сотрудников ведомства оказались контужены.
До этого три мирных жителя получили травмы в результате обстрела со стороны украинской армии поселка городского типа Суземка в Брянской области. Состояние одного из пострадавших оценивалось как тяжелое, у остальных – средней степени тяжести. Затем число пострадавших достигло 5 человек.
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