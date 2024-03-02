Следственная группа СК РФ подверглась атаке БПЛА в Брянской области

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Следственная группа Следственного комитета РФ во время проведения действий в приграничной зоне Брянской области попала под атаку украинского беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"2 марта 2024 года в ходе проведения следственных действий на месте происшествия в Стародубском муниципальном округе Брянской области следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения", – уточнил он.

Глава региона отметил, что еще двое сотрудников ведомства оказались контужены в результате детонации взрывного устройства, который сбросили с БПЛА. В настоящее время пострадавшие получают медицинскую помощь.

Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее три человека погибли при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Херсонской области. Это произошло в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа. Кроме того, накануне в селе Коробки Каховского округа вражеский БПЛА взорвал машину коллективного фермерского хозяйства "Алтан-Агро", ранив двух человек. Пострадавшим оказали медпомощь.

В ночь на 1 марта дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Еще три дрона были перехвачены над территорией Нижегородской области. По данным Минобороны, при помощи данных БПЛА противник попытался совершить террористические атаки по объектам на территории РФ.