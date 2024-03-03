03 марта, 08:13Происшествия
Российская ПВО сбила 38 украинских беспилотников над Крымом
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские системы ПВО уничтожили 38 беспилотников ВСУ над Крымом за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, украинская сторона пыталась атаковать российские объекты беспилотниками самолетного типа.
Накануне вечером сообщалось, что в Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Как уточнил губернатор региона Александр Дрозденко, цели были поражены над акваторией и побережьем Финского залива.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. Позже глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что связался с командованием Ленинградского военного округа в связи с происшествием.
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