Российская ПВО сбила 38 украинских беспилотников над Крымом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы ПВО уничтожили 38 беспилотников ВСУ над Крымом за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, украинская сторона пыталась атаковать российские объекты беспилотниками самолетного типа.

Накануне вечером сообщалось, что в Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Как уточнил губернатор региона Александр Дрозденко, цели были поражены над акваторией и побережьем Финского залива.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Позже глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что связался с командованием Ленинградского военного округа в связи с происшествием.