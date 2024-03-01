Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа над селом Новая Деревня в Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы Белгородской области, разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

В ночь на 1 марта дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Еще три дрона были перехвачены над территорией Нижегородской области. По данным Минобороны, при помощи данных БПЛА противник попытался совершить террористические атаки по объектам на территории РФ.

Позже мэр Дзержинска Иван Носков рассказал, что жертв и разрушений в связи с инцидентом не было обнаружено, а промышленные заводы продолжают работать в прежнем режиме. Он подчеркнул, что в регионе расположено огромное количество важных предприятий, поэтому руководство этих объектов и власти региона делают все для эффективной защиты граждан.