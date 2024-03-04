ВС РФ за сутки поразили два пункта управления БПЛА ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска поразили два пункта управления беспилотниками украинской армии у Новокалинова в ДНР и Антоновки в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Новокалиново ДНР и Антоновка Херсонской области", – говорится в сообщении.

Ликвидация пунктов осуществлялась с использованием сил оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и других.

Вместе с этим ВС РФ ликвидировали живую силу и военную технику украинской армии в 128 районах.

Ранее ВС РФ ликвидировали сотни новейших образцов оружия НАТО на Украине. российская сторона разрушила сотни образцов западной бронетехники, артиллерии, системы ПВО, которые были переданы на вооружение украинской армии.

