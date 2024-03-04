04 марта, 15:08Политика
ВС РФ за сутки поразили два пункта управления БПЛА ВСУ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска поразили два пункта управления беспилотниками украинской армии у Новокалинова в ДНР и Антоновки в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Новокалиново ДНР и Антоновка Херсонской области", – говорится в сообщении.
Ликвидация пунктов осуществлялась с использованием сил оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и других.
Вместе с этим ВС РФ ликвидировали живую силу и военную технику украинской армии в 128 районах.
Ранее ВС РФ ликвидировали сотни новейших образцов оружия НАТО на Украине. российская сторона разрушила сотни образцов западной бронетехники, артиллерии, системы ПВО, которые были переданы на вооружение украинской армии.
Читайте также
- В МО Украины сообщили, что ВСУ трагически не хватает снарядов, оружия и личного состава
- Летчик Су-35 Ведящев спас своего сослуживца на СВО с помощью голосовой подсказки