04 марта, 13:50Общество
Летчик Су-35 Ведящев спас своего сослуживца на СВО с помощью голосовой подсказки
Фото: телеграм-канал "Герои спецоперации Z"
Пилот российского истребителя Су-35 Алексей Ведящев сообщил, что однажды отвел снаряд от воздушного судна своего товарища. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
Как рассказал летчик, в ходе ночного боевого вылета в зоне спецоперации он заметил, как к самолету его ведомого летит ракета ПВО противника.
"Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему", – подчеркнул Ведящев.
На данный момент капитан Ведящев является заместителем командира эскадрильи. В своем активе он имеет орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. В зоне спецоперации он смог ликвидировать несколько самолетов и один вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов вручил родным погибших членов экипажа сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ил-76 ордена Мужества. Награды получили родные шести погибших летчиков.
24 января российский Ил-76, на борту которого были 65 военнопленных Украины, разбился в Белгородской области. Минобороны РФ обвинило в этом происшествии ВСУ, заявив, что украинская сторона атаковала самолет.
Следственный комитет РФ выяснил, что воздушное судно поразили из ЗРК, который находился в селе Липцы Харьковской области, расположенного на данный момент под контролем ВСУ.
Следователи также пришли к выводу, что ВСУ атаковали Ил-76 американскими ракетами Patriot. Эту же информацию подтвердил Владимир Путин, сославшись на результаты экспертизы. Он уточнял, что не понимает, для чего украинцы сбили самолет со своими же военнослужащими.
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