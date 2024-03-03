Украинский беспилотник атаковал поселок в Курской области

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Вооруженные силы Украины при помощи беспилотного летательного аппарата атаковали поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Курской области Роман Старовойт.

В результате атаки никто не пострадал. Повреждение получил один автомобиль. Старовойт уточнил, что власти окажут помощь собственнику автомобиля.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский БПЛА над Финским заливом в Ленинградской области.

До этого ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Чуть позже в Минобороны РФ уточнили, что БПЛА принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ), а сама попытка атаковать российские объекты была пресечена примерно в 16 часов по московскому времени.