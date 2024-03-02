ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был сбит над селом Новая Деревня Белгородского района, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – сказал он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Чуть позже в Минобороны РФ уточнили, что БПЛА принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ), а сама попытка атаковать российские объекты была пресечена примерно в 16 часов по московскому времени.

Днем ранее, 1 марта, российская система ПВО уже сбивала украинский беспилотник над этим населенынм пунктом. Тогда также обошлось без пострадавших.

Однако 2 марта ВСУ попытались атаковать Брянскую область. В результате инцидента в Стародубском районе региона двое сотрудников СК России получили ранения.



