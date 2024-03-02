Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 21:38

Происшествия

Украинский БПЛА сбит над Ленинградской областью – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский БПЛА над Финским заливом в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Во информации ведомства, 2 марта около 19:30 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области", – сказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что над акваторией и побережьем Финского залива были уничтожены воздушные цели. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко разместил кадры с моментом уничтожения неизвестного объекта в небе.

В связи с этим глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что находится на связи с командованием Ленинградского военного округа.

Читайте также


происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика