02 марта, 21:38Происшествия
Украинский БПЛА сбит над Ленинградской областью – МО РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский БПЛА над Финским заливом в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Во информации ведомства, 2 марта около 19:30 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области", – сказали в ведомстве.
Ранее стало известно, что над акваторией и побережьем Финского залива были уничтожены воздушные цели. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко разместил кадры с моментом уничтожения неизвестного объекта в небе.
В связи с этим глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что находится на связи с командованием Ленинградского военного округа.
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