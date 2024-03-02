Российские ПВО поразили воздушные цели в Ленинградской области

Фото: телеграм-канал "Александр ДроZденко"

Российские системы ПВО сработали в Ломоносовском районе Ленинградской области, заявил в своем телеграм-канале губернатор области Александр Дрозденко.

По его словам, воздушные цели были поражены над акваторией и побережьем Финского залива. Также он разместил кадры с моментом уничтожения неизвестного объекта в небе.

"Жертв и разрушений нет", – подчеркнул он.

Из-за происшествия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов находится на связи с командованием Ленинградского военного округа и 6-й армии ПВО.

"Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона. Продолжает работать оперативный штаб", – написал Беглов в своем телеграм-канале.

В этот же день, 2 марта, ЧП произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В результате случившегося были эвакуировали жители квартир пострадавшего дома.

По предварительной версии, инцидент с повреждением жилого дома на Пискаревском проспекте мог произойти из-за падения БПЛА.