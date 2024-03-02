02 марта, 21:27Происшествия
Беглов связался с командованием Ленинградского ВО в связи с инцидентом над Финским заливом
Фото: телеграм-канал "112"
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что связался с командованием Ленинградского военного округа в связи с происшествием над Финским заливом. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Губернатор Санкт-Петербурга рассказал, что системы обнаружения и подавления ПВО находятся в состоянии готовности. Беглов также отметил, что в связи с инцидентом он находится на связи с командованием Ленинградского военного округа и 6-й армии ПВО.
Глава региона подчеркнул, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность.
Ранее стало известно, что над акваторией и побережьем Финского залива были уничтожены воздушные цели. Губернатор Ленобласти разместил кадры с моментом уничтожения неизвестного объекта в небе.
До этого, в ночь на воскресенье, 2 марта, ЧП произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В результате случившегося было эвакуировано около ста жителей квартир пострадавшего дома.
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