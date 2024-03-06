Два пожарных поезда задействовали для тушения резервуаров в Курской области

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Два пожарных поезда привлекли к ликвидации возгорания в резервуаре с топливом на складе горно-обогатительного комбината в Железногорском районе Курской области. О происшествии рассказали представители Московской железной дороги.

"Два (поезда. – Прим. ред.) привлечено туда из Орла и со станции Льгов. Это территория не наша, это территория ГОКа, но ввиду того, что есть возможность оказания помощи со стороны железной дороги, железнодорожники помогают", – передает ТАСС сообщение перевозчика.

Ранее сообщалось, что пожар на складе произошел в результате атаки ВСУ. Глава региона Роман Старовойт уточнил, что причиной возгорания стало падение одного из вражеских беспилотников.

По его данным, никто не пострадал, оперативные службы задействованы на месте происшествия.

До этого украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Глушково. Тогда удары со стороны ВСУ по региону тоже привели к пожару.



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