МЧС планирует проверить все крупные склады на территории РФ

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МЧС России хочет нанести профилактические визиты на крупные склады на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С подобной инициативой МЧС обратилось в правительство РФ. Уточняется, что под проверку подпадут склады площадью от 10 тысяч квадратных метров и высотой стеллажного хранения выше 5,5 метра.

В ведомстве отметили, что данная мера направлена на обеспечение пожарной безопасности и минимизацию их последствий.

Ранее сообщалось о крупном пожаре, который вспыхнул на складе со стройматериалами в Магадане. Площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров.

До этого пожар произошел на складе в подмосковном Раменском. Сначала площадь пожара составляла 3 тысячи квадратных метров, однако затем она увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов", когда пламя перешло на соседнее складское помещение.

Вскоре пожарным удалось локализовать возгорание, а спустя еще некоторое время – ликвидировать открытое горение. Как рассказывали в оперативных службах, огонь от возгорания мог перейти еще на два склада, пожарные пытались не допустить этого.

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