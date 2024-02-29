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29 февраля, 13:58

Происшествия

Открытое горение на складах в подмосковном Раменском ликвидировали

Фото: МЧС России

Открытое горение на складах в подмосковном Раменском, где пожар достиг площади в 4,5 тысячи квадратных метров, ликвидировали. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводятся проливка и разбор конструкций", – говорится в сообщении.

Склад с пластиковой продукцией загорелся в Раменском 29 февраля. Изначально площадь пожара составляла 3 тысячи квадратных метров. Как уточняли в МЧС РФ, информация о пострадавших не поступала.

Позже площадь пожара достигла 4,5 тысячи "квадратов", пламя перешло на соседнее складское помещение. К ликвидации огня привлекли 60 специалистов и 26 единиц техники.

Спустя чуть больше часа пожар локализовали. Как рассказывали в оперативных службах, огонь от возгорания мог перейти еще на два склада, пожарные пытались не допустить этого.

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