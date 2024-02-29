02:13Происшествия
Во Владимирской области тушат пожар в производственном здании
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Крупный пожар вспыхнул в здании по производству мебели в городе Муроме Владимирской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. На данный момент сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар.
В ведомстве отметили, что в результате возгорания погибших и пострадавших нет. Всего на месте происшествия работают 18 специалистов и 4 единицы техники МЧС.
Ранее сообщалось, что тело подростка, в руке которого обнаружили оплавленный мобильник, нашли в подмосковной квартире. По информации прокуратуры, на трупе подростка зафиксировали термические ожоги лица и туловища.
До этого пожарные МЧС РФ спасли более десятка кур из горящей постройки в поселке Шумячи Смоленской области. Возгорание заметили очевидцы, они же вызвали экстренные службы. Огонь охватил кровлю курятника.
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